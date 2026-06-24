Las autoridades registran las viviendas de policías en Nueva York por presunta corrupción

La jefa de policía de Nueva York, Jessica Tisch, indicó en su perfil de X que esta investigación, en la que también participa la Fiscalía Federal del Distrito Sur de la Gran Manzana, sigue en curso y se centra en la conducta de miembros actuales y antiguos del NYPD.

"Cuando asumí el cargo prometí a los neoyorquinos que, bajo mi liderazgo, el NYPD actuaría con integridad y que se investigaría de manera exhaustiva cualquier denuncia que señalase a agentes que no cumplieran con ese estándar", escribió Tisch.

Según CBS News, que cita a una fuente con conocimiento del asunto, los registros derivan de una investigación en torno a Jeffrey Maddrey -jefe de la policía durante parte del mandato del exalcalde Eric Adams- y se centran en acusaciones de soborno.

Maddrey, cuya casa también fue registrada hoy por las autoridades, renunció a su cargo en 2024 tras ser acusado por una subordinada de conducta sexual inapropiada.

También se investiga en este caso a James McCarthy, subjefe y comandante del Distrito Sur de Manhattan, que ha sido reemplazado por la subjefa del NYPD, Melissa Eger, según dijo un portavoz del departamento a CBS News.

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Además, hoy fue arrestado Frank Carone, quien fuera jefe de gabinete de Adams, en el marco de otra investigación en la que no participa el NYPD y que también estaría relacionada con cargos de soborno derivados de un contrato municipal.

Del mismo modo, el hermano de Carone, Anthony; Yan Po Zhu, propietario de un hotel en el distrito neoyorquino de Queens y un empleado de este hotel también fueron detenidos esta mañana, detalla CBS.

En septiembre de 2024, el ahora exalcalde Eric Adams, del Partido Demócrata, fue acusado por la Fiscalía federal de cargos de soborno, fraude y solicitud de donaciones ilegales al Gobierno turco para su campaña a la Alcaldía.

Sin embargo, el año pasado un juez federal retiró los cargos de corrupción en su contra, tal y como había solicitado previamente el Departamento de Justicia de Estados Unidos.