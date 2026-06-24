Líderes del E5 abordan la cumbre de la OTAN y Ucrania en medio de desavenencias con Trump

El canciller alemán, Friedrich Merz, recibió al presidente francés, Emmanuel Macron; los primeros ministros británico, Keir Starmer, e italiana, Giorgia Meloni, y al jefe del Ejecutivo polaco, Donald Tusk, en la Cancillería, donde mantendrán primero una sesión de trabajo a la que se sumará desde Washington el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y posteriormente una cena centrada en temas internacionales.

Un portavoz del Ejecutivo alemán, Steffen Meyer, afirmó hoy que "es muy importante" para Berlín preparar bien la cumbre de la OTAN en Ankara en julio, ya que los cinco países "seguramente desempeñen un papel importante dentro de la OTAN en lo tocante a fortalecer el pilar europeo".

La reunión de los líderes en el formato E5 se produce en un momento en el que Trump ha vuelto a cargar contra sus aliados europeos, en particular contra Italia y Alemania, cuyo comportamiento calificó de "muy malo", y contra Reino Unido, de cuyo primer ministro saliente se burló a raíz de su dimisión, el lunes.

"Dicen 'no, preferimos no ayudar'. Es estúpido decir eso, porque podemos decírselo nosotros a ellos si queremos, y puede que lo hagamos", dijo Trump el lunes, cuando reprochó que Washington gasta cientos de millones de dólares al año para proteger a Europa de Rusia, pero ésta no está dispuesta ni a ayudar con "minucias".

En medio de estas tensiones, EE.UU. ha informado de su decisión retirar la disponibilidad de algunos activos estratégicos que aporta a la Alianza Atlántica en caso de conflicto y de reducir el número de soldados estadounidenses en Alemania, como parte de una revisión de su postura militar y de las bases en suelo europeo para dedicar más atención a otros escenarios de operaciones, como Asia.

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La reunión del E5 y la preparación de la cumbre de la OTAN también se produce después de los choques verbales mantenidos entre Trump y Meloni desde la cumbre del G7 en Francia.

El encuentro de los cinco líderes tiene asimismo lugar en un momento en el que Europa debate quién debe representar a la Unión Europea (UE) en una eventual negociación entre Ucrania y Rusia para poner fin a la guerra.

Meloni y Tusk se molestaron por el hecho de no haber sido invitados a una reunión que tuvo lugar recientemente en Londres entre los líderes del E3 (Reino Unido, Francia y Alemania), donde Merz, Macron y Starmer se reunieron con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para tratar vías para poner fin a la guerra.

Alemania ha asegurado que no excluye a nadie, pero sí cree que Berlín debe, junto con "los Estados miembros de la UE más grandes", asumir "una cierta responsabilidad de liderazgo".

Roma, por su parte, y también otros líderes europeos, consideran que debe haber un solo enviado europeo en la mesa con Moscú, aunque aún no está claro quién podría ser esa persona, en medio de un debate que se ha intensificado después de que el equipo del presidente del Consejo Europeo, António Costa, entablara primeros contactos con el Kremlin.

En todo caso, Merz recordó este miércoles en el Parlamento que Zelenski ha pedido al presidente ruso, Vladímir Putin, negociar la paz con la única condición de que no sea en Moscú, pero éste ha rehusado por ahora un encuentro.