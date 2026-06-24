Los talibanes celebran el "éxito" de su cita en Bruselas mientras la UE marca distancias

"La delegación regresa tras haber llevado a cabo con éxito reuniones sobre la reanudación de servicios consulares integrales para los afganos en toda Europa, medidas de fomento de la confianza, presencia consular y un proceso digno para los repatriados", dijo a EFE el portavoz adjunto del Ministerio de Exteriores talibán, Hafiz Zia Ahmad Taka.

Según el régimen talibán, la delegación encabezada por Abdul Qahar Balkhi, portavoz y director de relaciones públicas de la Cancillería talibán, ya ha abandonado Europa y se encuentra camino a Kabul.

Las declaraciones de los talibanes contrastan con la postura oficial de la Comisión Europea (CE), que apostilló hoy en Bruselas que no se realizará "ningún tipo de concesión" a las autoridades del régimen fundamentalista tras la reunión del martes, que insistieron en definir como meramente técnica.

"No se trata de ningún tipo de concesión. Se trata únicamente de conversaciones operativas sobre cómo podemos repatriar a los delincuentes. De eso tratan las conversaciones ahora mismo", precisó el comisario europeo de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, en una rueda de prensa.

Según la versión del Ejecutivo comunitario, el encuentro estuvo orientado de forma exclusiva al retorno "de criminales graves y personas que suponen un riesgo para la seguridad de la Unión".

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Respecto a la reapertura de los servicios consulares que celebran los talibanes, Brunner aseguró no saber si el tema se discutió porque no estuvo presente y recordó que se trata de una competencia de los Estados miembros.

Sin embargo, desde Kabul confirmaron que las reuniones se centraron en la reanudación de los servicios consulares para los afganos que residen en Europa y la garantía de una presencia consular eficaz, según indicó un comunicado oficial de las autoridades afganas.

La diplomacia afgana ha presentado la cita como un logro político para aliviar las "numerosas dificultades" que atraviesan los afganos con asilo rechazado y para abrir "nuevas vías de compromiso constructivo" basadas en el respeto mutuo.

En la reunión participaron otros 15 Estados miembros sin especificar, entre los que no se encontraba España, según fuentes diplomáticas, "lo que permitió dar seguimiento a las conversaciones técnicas celebradas en enero de 2026 en Kabul, en particular con respecto a la identificación de los repatriados, la expedición de documentos de viaje y su retorno", según detalló a EFE un portavoz comunitario.