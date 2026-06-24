México inicia una consulta pública sobre derechos humanos y empresas, de la mano de la OIT

La Secretaría de Economía, con apoyo técnico de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), abrió el proceso de consulta en una sesión celebrada en las oficinas de la OIT, en formato presencial y en línea.

Según el comunicado conjunto, la política pretende articular, en un marco coherente, el deber del Estado de proteger los derechos humanos, la responsabilidad de las empresas de respetarlos y el acceso de las personas a mecanismos efectivos de reparación, conforme a los tres pilares de los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos.

La propuesta incorpora como ejes transversales la debida diligencia en derechos humanos y la conducta empresarial responsable, en línea con estándares internacionales y con los objetivos del Plan México, que busca vincular el crecimiento económico con bienestar social y prosperidad compartida.

El documento también plantea fortalecer condiciones estructurales para una participación más equitativa en el mercado laboral, con entornos laborales más incluyentes, igualdad de oportunidades y medidas que contribuyan a reducir brechas históricas asociadas a las tareas de cuidados, que recaen de forma desproporcionada en las mujeres.

La consulta se realizará mediante cinco sesiones de trabajo, entre hoy y el 19 de agosto de 2026, en las instalaciones de la OIT y de manera virtual.

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En el ejercicio podrán participar personas trabajadoras y empleadoras, empresas, sindicatos, organizaciones de empleadores, instituciones académicas, organizaciones civiles, pueblos y comunidades indígenas y público en general.

Todas las sesiones se extenderán entre las 12:00 y las 15:00 horas locales. Tras la apertura de este 24 de junio, la segunda sesión se efectuará el 8 de julio, la tercera el 22 de julio, la cuarta el 5 de agosto y el cierre el 19 de agosto.

Las organizaciones e individuos también podrán enviar observaciones escritas mediante una matriz de comentarios al correo politica.ddhh@economia.gob.mx.

El proceso, según la nota, se sustenta en normas internacionales del trabajo, la Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social de la OIT, las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y los Principios Rectores de la ONU.