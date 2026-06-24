Montenegro defiende la solidaridad y suma el apoyo de los socialistas a su reforma social

En declaraciones a la prensa durante su visita a Estados Unidos, Montenegro sostuvo que la función de los apoyos sociales no debe limitarse a garantizar condiciones mínimas de subsistencia, sino también ayudar a las personas a salir de situaciones de pobreza y vulnerabilidad mediante su integración social y profesional.

El primer ministro se encuentra en Nueva York, donde este miércoles mantuvo encuentros relacionados con la representación portuguesa ante Naciones Unidas.

Montenegro insistió en que existe un clima de diálogo con las principales fuerzas políticas y se mostró confiado en que existen condiciones para alcanzar acuerdos sobre las iniciativas actualmente en discusión.

Las declaraciones se producen en pleno debate sobre la PSU, una reforma que pretende agrupar 13 prestaciones sociales no contributivas en una sola ayuda y que se ha convertido en uno de los principales asuntos de negociación parlamentaria.

El PSD de Montenegro, vencedor de las elecciones legislativas de mayo de 2025 pero sin mayoría absoluta, ha buscado apoyos entre las principales fuerzas de la oposición para sacar adelante la iniciativa.

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Tras semanas de negociaciones, el Partido Socialista anunció hoy un acuerdo con el PSD sobre la PSU, lo que proporciona al partido gobernante una mayoría parlamentaria suficiente para impulsar la reforma sin depender de los votos del partido ultraderechista Chega.

El líder de Chega, André Ventura, planteó en la víspera su exigencia de que quienes reciban ayudas sociales hayan contribuido previamente al sistema y no puedan acceder a ellas únicamente por residir en Portugal.

Hoy aseveró que el Gobierno ha renunciado a algunas de las condiciones planteadas por Chega para facilitar acuerdos políticos, a la vez que defendió que su partido seguirá reclamando requisitos más estrictos para acceder a los subsidios.

Sin mencionar directamente al dirigente ultraderechista, Montenegro contrapuso esa posición con una defensa del papel de la solidaridad en las políticas públicas y de la necesidad de apoyar a quienes atraviesan dificultades económicas o sociales.

En el plano económico, el primer ministro aseguró que el Gobierno mantiene como meta cerrar el ejercicio con las cuentas equilibradas y sin desviaciones significativas.

Y ello a pesar de que, según datos divulgados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), Portugal registró un déficit público equivalente al 0,7 % del producto interior bruto (PIB), unos 510 millones de euros, en el primer trimestre de 2026, frente al superávit del 0,2 % del mismo período del año anterior.

El resultado supone el primer déficit en un arranque de año desde 2022 y rompe una etapa marcada por la mejora continuada de las finanzas públicas y la obtención de superávits presupuestarios, aunque la economía portuguesa mantuvo una capacidad de financiación equivalente al 2,2 % del PIB.