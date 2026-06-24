Nuevo embajador de Chile en Paraguay presenta carta credenciales antes de visita de Kast

Asunción, 24 jun (EFE).- El nuevo embajador de Chile en Asunción, Hernán Brantes Glavic, entregó este miércoles sus cartas credenciales al presidente de Paraguay, Santiago Peña, días antes de la primera visita oficial que el gobernante chileno, José Antonio Kast, hará a este país desde que asumió el poder en marzo pasado.