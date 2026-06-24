Rubio aborda con presidente emiratí el tránsito en Ormuz en inicio de su gira por el Golfo

Rubio se reunió tanto con el presidente como con otros altos dirigentes emiratíes, y todos "abordaron el memorando de entendimiento" firmado por Estados Unidos e Irán, así como "los esfuerzos para garantizar el tránsito libre y seguro por el estrecho de Ormuz", según indicó el Departamento de Estado en un comunicado.

Asimismo, insistieron en "la importancia de la paz y la estabilidad en la región", poniendo hincapié en "las sólidas relaciones bilaterales entre Estados Unidos y EAU, y la continua colaboración en materia de defensa y comercio".

Rubio agradeció a Abu Dabi -su aliado principal en la región- "su liderazgo y apoyo incondicional, elogió su valentía y resiliencia ante los ataques de Irán y reafirmó el compromiso de Estados Unidos con la seguridad de los Emiratos", indicó la nota.

El secretario de Estado estadounidense inició ayer una visita a los países del Golfo que termina mañana jueves, con primera parada en Emiratos, y después viajará a Kuwait y Baréin.

Según detalló su oficina, la visita pretende tratar "diversas prioridades regionales, entre ellas el memorando de entendimiento con Irán, el estrecho de Ormuz, así como la importancia de la paz y la estabilidad en la región".

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La gira de Rubio se produce después de que Teherán y Washington firmaran la semana pasada un memorando de entendimiento destinado a poner fin a la guerra y restablecer la normalidad en Ormuz, una ruta estratégica para el transporte mundial de crudo y gas.

El documento prevé un periodo de negociación de dos meses para alcanzar un acuerdo definitivo que incluya disposiciones sobre el futuro del programa nuclear iraní.

Arabia Saudí, EAU, Kuwait, Baréin y Catar albergan bases militares estadounidenses, fundamentales para la presencia de Washington en Oriente Medio, y se han visto afectados por los ataques de Teherán en represalia por la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.