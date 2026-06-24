Suben a 19 los muertos en ataques israelíes contra el Líbano en las últimas 24 horas

El Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria, dependiente del citado ministerio, informó en un comunicado que el balance total acumulado tras casi cuatro meses de conflicto eleva a 4.211 las personas fallecidas y a 12.173 las que resultaron heridas.

Mientras, los equipos de rescate continúan recuperando cadáveres de debajo de los escombros y registrando los fallecimientos por los ataques israelíes contra diferentes localidades del Líbano.

En esta jornada, al menos dos personas murieron después de que un dron israelí atacara el vehículo en el que viajaban por la carretera de Tallat al Dabsha, próxima a la localidad de Nabatieh, en el sur del Líbano, informó la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa.

El ataque se produce mientras prosiguen en Washington las conversaciones impulsadas por Estados Unidos para consolidar una tregua duradera entre el Líbano e Israel.

Asimismo, las hostilidades tienen lugar después de que el pasado miércoles Irán y Estados Unidos firmaran un memorando de entendimiento para el fin de la guerra, extensible también al territorio libanés ocupado por Israel.