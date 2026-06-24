Sudán reactiva compañía naviera tras nueve años de liquidación con compra de primer buque

En declaraciones a la televisión estatal sudanesa, el también presidente del consejo de administración de la SSLC explicó que la compañía vuelve de forma oficial al servicio con la adquisición del buque 'Arkwit'.

El buque lleva el nombre del primer barco que Sudán adquirió en 1962 con la primera puesta en marcha de la SSLC, que en 2017 fue liquidada por el régimen del derrocado dictador sudanés Omar al Bashir.

El ministro apuntó al objetivo de "construir una flota nacional de 60 buques", lo que superaría con creces los nueve barcos que se vio obligada a vender la compañía en el momento de su liquidación.

Afirmó que la compra del primero de estos navíos y la puesta en marcha oficial de la SSLC "representa una victoria para el pueblo sudanés", pues "la naviera nacional no es simplemente un medio de transporte marítimo, sino un símbolo de soberanía nacional y una necesidad económica para combatir la inflación y garantizar las cadenas de suministro de bienes estratégicos como combustible, trigo y medicamentos".

También el ministro de Infraestructura y Transporte, Saif al Nasr al Tijani, valoró de forma positiva la reactivación de la flota nacional, a la que se refirió como "un pilar fundamental del renacimiento de Sudán" y un paso crucial para transformar los puertos sudaneses en una puerta de entrada a África.

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Ambos ministerios firmaron un acuerdo de hermanamiento este martes entre la SSCL y la Corporación de Puertos Marítimos sudanesa y coincidieron en que el regreso de la flota nacional será clave para revitalizar la economía del país y para reducir su dependencia de las navieras extranjeras, cuyos costes se incrementaron un 120 % a raíz de la crisis en el estrecho de Ormuz.

Por su parte, el director de la compañía, Omar al Jalifa, expresó su orgullo por el regreso de los "barcos verdes", que "reducirán el gasto en transporte marítimo" y que persiguen "romper el monopolio en el sector, reducir la inflación y los costes de importación y ahorrar divisas".

Al Jalifa destacó que la SSCL también garantizará "el transporte de materiales de construcción estratégicos a un menor coste" para apoyar "la reconstrucción del país", que desde abril de 2023 permanece sumido en una guerra de altos costes humanos y materiales entre el Ejército gubernamental y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).