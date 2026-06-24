Trump critica la falta de apoyo de España con Irán y Rutte responde que es un caso aislado

"España es un desastre. España es terrible, incluso desde tu punto de vista", le espetó Trump a Rutte durante una reunión en el Despacho Oval de la Casa Blanca abierta a los medios, en la que se refirió a la negativa del Gobierno español a permitir el uso de bases en su territorio para que aeronaves estadounidenses despegaran para participar en ataques contra Irán.

"No quieren pagar nada; creen que todo les va a salir gratis. España no es un buen grupo, no es para nada un buen grupo", añadió el mandatario, que cargó también contra Italia, Francia, Alemania o Reino Unido, que al igual que España, negaron apoyo logístico a EE.UU. en determinados momentos de la guerra.

"Nos decepcionó el Reino Unido, estamos decepcionados con Alemania y Francia, decepcionados con la mayoría de ellos", aseveró el presidente.

Rutte, por su parte, defendió ante Trump la cooperación europea en su conjunto en la guerra entre EE.UU. e Irán y dijo que simplemente ha habido "casos aislados" en los que socios de la Alianza optaron por no abrir sus bases para el Pentágono.

"Ha habido casos aislados que realmente le han decepcionado, pero, en términos generales, sus aliados europeos han estado ahí. Realmente quiero resaltar este punto: entre 4.000 y 5.000 aviones estadounidenses despegando desde bases aéreas europeas", le dijo el secretario general al presidente estadounidense.

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Rutte también quiso decir además ante Trump que sus ataques contra la República Islámica lograron algo "importante" para impedir que ese país obtenga un arma nuclear.

"Quiero dejar muy claro cuán importante es lo que están haciendo respecto a Irán. Ante todo, se trata de la capacidad nuclear", afirmó Rutte, después de que Trump le reprochara que la OTAN no ha sido en conjunto "muy amable" durante la guerra.