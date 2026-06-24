Trump reivindica la victoria de sus candidatos en primarias tras arrasar los de Mamdani

"El alcalde Mamdani ha conseguido que salgan elegidos tres comunistas convencidos y ha recibido un aplauso sonoro y unánime por parte de los medios de comunicación de noticias falsas. ¡Enhorabuena, señor alcalde!", escribió Trump en un mensaje en su red social, Truth Social.

Sin embargo, el mandatario aseguró que él acertó "16 de 16", con lo que, a su juicio, ayudó a "elegir a maravillosos patriotas estadounidenses".

"Y los medios no dicen ni una palabra", añadió.

Trump presumió de haber conseguido "259 victorias y casi ninguna derrota" en los últimos dos años gracias a respaldar a candidatos.

El mandatario acostumbra a alardear de su poder dentro del Partido Republicano para impulsar, o quitarse de en medio, aspirantes en las diferentes contiendas.

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Anoche, Mamdani se erigió como el rival que no había tenido hasta ahora, y además, en el extremo ideológico.

Los tres candidatos que apoyó el alcalde durante la campaña ganaron en sus respectivos distritos, lo que casi les asegura que vayan a formar parte de la Cámara de Representantes a partir de enero, porque son circunscripciones tradicionalmente demócratas.

La asambleísta Claire Valdez se impuso en el séptimo distrito para tomar el relevo de la congresista saliente Nydia Velázquez, tras más de 30 años como legisladora; la activista Darializa Ávila Chevalier venció al congresista Adriano Espaillat y frustró sus planes de volver a ser reelegido.

Ambas eran también las candidatas de los Socialistas Democráticos de Estados Unidos (DSA),la formación de la que forma parte el alcalde.

Además, el excontralor de Nueva York Brad Lander ganó al congresista Dan Goldman, en una contienda marcada por la postura de los demócratas sobre Israel.

Entre las victorias de las que presume Trump se encuentra la de gobernador de Carolina del Sur, donde el mandatario había respaldado a los dos contrincantes: la actual vicegobernadora Pamela Evette y el fiscal general Alan Wilson, quien finalmente ganó.