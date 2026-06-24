Uruguay pide ante la OEA una "respuesta internacional coordinada" para ayudar a Haití

En esta instancia, Lubetkin manifestó que para ayudar al país antillano se necesita "una respuesta internacional coordinada, liderada por Haití y basada en el respeto a su soberanía, sus prioridades nacionales y los principios del Derecho Internacional".

Ante un escenario regional "marcado por tensiones persistentes para la democracia y los derechos humanos", el canciller remarcó que Uruguay tiene la convicción "de que el multilateralismo es el instrumento más eficaz para promover la paz, fortalecer la cooperación internacional y encontrar soluciones a las crisis" que "ningún Estado puede resolver por sí solo".

"Uruguay observa con profunda preocupación el deterioro de las condiciones de seguridad, humanitarias y de derechos humanos que padece el hermano pueblo haitiano y particularmente el impacto de la violencia sobre mujeres, niñas, niños y adolescentes", manifestó el canciller uruguayo en la sesión de la OEA que finalizó este miércoles.

Lubetkin añadió que estos esfuerzos deben complementar "el trabajo desarrollado por las Naciones Unidas y otros actores internacionales".

Haití enfrenta desde hace años una crisis generalizada que se ha agudizado por la violencia extrema de pandillas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En otro punto de su discurso, Lubetkin también hizo mención a la situación que atraviesa Bolivia y coincidió con "la posición ampliamente mayoritaria" de quienes lo precedieron de que es necesario "garantizar al hermano país la estabilidad, el diálogo de los diferentes actores y el poder avanzar en paz hacia un escenario de estabilidad y desarrollo social y económico".

Bolivia está inmersa en una crisis social y política desde mayo pasado, con multitudinarias protestas de sectores campesinos e indígenas que exigen la renuncia del centro-derechista Rodrigo Paz.