Víctimas de violencia estatal en Kenia piden "acudir en masa" a las protestas del jueves

Kavuli Bana, uno de los representantes en el acto, dijo que se ha presentado una solicitud a la Policía para realizar la manifestación, pero el comandante de la Policía Regional de Nairobi, Isa Mohamud, aseguró este miércoles que no se ha recibido ninguna petición formal y que considera la protesta "ilegal", según medios locales.

Las protestas han sido convocadas al menos en las ciudades de Nairobi, Mombasa y Kitengela, que servirán para honrar "a los mártires", de forma que "su sacrificio jamás sea olvidado", según CVSSV.

Los convocantes también expresaron su preocupación ante "informaciones creíbles" sobre la movilización de "matones" del Gobierno para infiltrarse en las protestas y atacar a manifestantes, destruir propiedad privada y realizar actos vandálicos para culpar a los participantes de sus acciones.

En la rueda de prensa, el abogado Abner Mango se mostró "consternado" por la decisión del Gobierno de no incluir a las víctimas de desapariciones forzosas y secuestros en manifestaciones en su listado para compensar a víctimas de la violencia en las protestas de 2024 y 2025 con base en un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia (KNCHR).

Este lunes, el presidente de Kenia, William Ruto, anunció que el Gobierno destinará 2.000 millones de chelines (unos 13,3 millones de euros) a heridos, familiares de fallecidos y víctimas de violaciones de derechos humanos -incluida la represión policial- y daños a la propiedad privada en protestas violentas.

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Sin embargo, Mango denunció que al menos 35 casos de desapariciones forzadas así consideradas por la KNCHR no podrán optar a compensaciones.

Activistas, políticos de la oposición y familias de las víctimas de la violencia policial han llamado a marchar este jueves de manera pacífica hacia el Parlamento keniano.

Entre junio y agosto de 2024, miles de jóvenes se echaron a las calles en el país para protestar contra aumentos fiscales en unas manifestaciones que fueron duramente reprimidas y causaron al menos 62 muertos, según la Autoridad de Supervisión Policial Independiente (IPOA, en inglés).

Muchos de esos fallecimientos se registraron el 25 de junio, cuando, tras varios días de marchas multitudinarias, cientos de personas asaltaron el Parlamento y las fuerzas de seguridad abrieron fuego.

En 2025, en esa misma fecha y días cercanos, miles de manifestantes salieron de nuevo a las calles para conmemorar el primer aniversario de esos hechos y sufrieron de nuevo una severa represión. La IPOA documentó las muertes de al menos 65 civiles en las protestas del 12, 17 y 25 de junio y el 7 de julio del año pasado.