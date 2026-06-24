Washington resalta el potencial de la IA en el futuro acuerdo comercial con la India

"Sabemos que la India tiene una larga historia en agricultura y manufacturas, pero también sabemos que están avanzando en tecnología. Quieren avanzar en IA y quieren cooperar y colaborar con Estados Unidos en las tecnologías y el comercio del futuro", afirmó Greer en una declaración en vídeo compartida por la embajada estadounidense en el país asiático.

Greer, que viajó a la capital india para reunirse con el ministro de Comercio, Piyush Goyal, y otras autoridades, destacó el potencial de esta cooperación tras el cierre hoy de dos días de negociaciones.

El enviado de Washington vinculó este impulso en el diálogo comercial a la sintonía entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro indio, Narendra Modi, quienes la semana pasada coincidieron en la cumbre del G7 en Évian (Francia).

"Acordaron llevar la relación al siguiente nivel. Esto incluye el acuerdo comercial en el que estamos trabajando, pero abarca todos los aspectos", señaló Greer, quien anticipó que los lazos bilaterales seguirán desarrollándose "a un nivel cada vez más alto con cada semana que pase".

Estas declaraciones coinciden con el balance del Ministerio de Comercio indio, que esta mañana informó de "avances sustanciales" en las conversaciones de los últimos meses, con el objetivo fijado por ambas partes de concretar un acuerdo interino antes del próximo 24 de julio.

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El principal escollo son los aranceles que la Administración Trump ha impuesto sobre la nación asiática, que a principios de junio fijaron al 12,5 % por discrepancias normativas en materia laboral.

El ministro de Comercio indio aseguró recientemente que la cuestión pendiente es conseguir una rebaja en los gravámenes para quedar por debajo de otros competidores.