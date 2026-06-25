Al menos dos muertos en ataques de paramilitares contra una gasolinera en centro de Sudán

El Gobierno del estado del Nilo Blanco señaló en un comunicado que un dron de las FAR bombardeó una gasolinera en Rabak, capital del estado del Nilo Blanco, este jueves por la mañana, "matando a dos civiles e hiriendo a otros", sin especificar cifras de heridos.

Mientras otro dron de las FAR también atacó la inmediaciones de la secretaría del Gobierno local y un mercado, pero no causó daños, añadió la nota, que condenó el bombardeo de objetivos civiles y los calificó de "crimen de guerra".

Hasta el momento las FAR no se han pronunciado ante esta información.

Mientras tanto, fuentes militares informaron a EFE de que las defensas terrestres del Ejército derribaron este jueves un dron avanzado de las FAR cerca de Al Obeid, capital del estado de Kordofán del Norte, donde se están desarrollando fuertes combates.

Las fuentes añadieron que las defensas del Ejército "derribaron el dron hostil cuando intentaba atacar el distrito del aeropuerto en el sur de Al Obeid".

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Durante las últimas dos semanas los paramilitares han intensificado sus ataques contra gasolineras en Al Obeid, y a lo largo de la carretera nacional que conecta la ciudad con el estado del Nilo Blanco, al este, con el objetivo de cortar el suministro de combustible.

Los drones lanzados por las fuerzas también han atacado fuentes de energía y agua en Al Obeid, donde los rebeldes tienen presencia en las inmediaciones, en un intento por controlar la principal ciudad de la región de Kordofán.

Los tres estados de la región de Kordofán (Norte, Oeste y Sur) son escenario de enfrentamientos y bombardeos recíprocos con drones entre el Ejército sudanés y las FAR desde el pasado mes de octubre.

Sudán está inmerso desde abril de 2023 en una guerra entre el Ejército regular y las FAR, un conflicto que ha devastado amplias zonas del país y en el que ambos bandos emplean con frecuencia drones para atacar objetivos militares y civiles.