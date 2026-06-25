Al menos un muerto y cuatro desaparecidos por una avalancha súbita en el Himalaya indio

Una de las zonas más afectadas fue el distrito de Keyi Panyor, donde una persona murió y cuatro siguen desaparecidas, informó el secretario de Gestión de Desastres del estado, Dani Sulu, a los medios locales.

El ministro de Asuntos Parlamentarios de la India, Kiren Rijiju, quien representa a Arunachal Pradesh en el Parlamento central, transmitió en la red social X sus condolencias a las familias diciendo estar "profundamente entristecido por la pérdida de vidas y la devastación causada por las inundaciones y deslizamientos de tierra".

El funcionario aseguró que "se están realizando esfuerzos de rescate, socorro y restauración, y se está brindando toda la asistencia posible a los afectados".

Rijiju también publicó en sus redes un vídeo en el que se aprecia el momento en que la tromba de agua y lodo avanza arrastrando viviendas a su paso y destruyendo carreteras.

La Fuerza Aérea de la India (IAF) desplegó un helicóptero en la zona de Pitapool para transportar 350 kilos de material de socorro de la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres (NDRF), incluyendo una embarcación de rescate, y trasladar a personal especializado para asistir a la administración local, informó en su cuenta de X.

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El Departamento Meteorológico de la India (IMD) ha emitido una alerta por lluvias de fuertes a muy fuertes (de 7 a 20 centímetros) para esta semana en esta región del país, advirtiendo de que se esperan precipitaciones extremadamente intensas entre el 27 y el 29 de junio, por lo que se ha instado a los residentes a seguir las recomendaciones oficiales.

Este diluvio repentino es especialmente peligroso en zonas montañosas como el Himalaya, ya que el enorme volumen de agua no puede ser absorbido por el terreno, provocando riadas súbitas, inundaciones y deslizamientos de tierra de gran poder destructivo.

Estos episodios de precipitaciones extremas contrastan con la situación hídrica general del país. Las lluvias en la India se han situado alrededor de un 40 % por debajo de lo normal en lo que va de junio, después de que el inicio de la principal temporada de monzones se viera afectado por el desarrollo del fenómeno de El Niño.

El monzón, la temporada anual de vientos y lluvias que entre junio y septiembre recorre la India de sur a norte, aporta en condiciones normales cerca del 75 % de las precipitaciones anuales del país, provocando centenares de muertes cada año.