Alto comisionado ONU pide a UE reconocer "sufrimiento de todos" para evitar "doble rasero"

"Algo que echo en falta en el debate europeo, incluso a nivel político, es una discusión basada en el impacto, el dolor y el sufrimiento de la gente", respondió Türk ante los eurodiputados de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo.

"Debemos asegurarnos sin lugar a dudas de que se reconozca el sufrimiento y el dolor de todos, y que el derecho internacional sea nuestra guía, porque no hay excepciones (...) Esa es, a menudo, la mejor garantía para evitar el doble rasero", añadió.

El abogado austríaco se refirió al "dolor de los palestinos" que, añadió, "pasa desapercibido, y a veces tampoco se tiene en cuenta en el debate aquí en Europa".

Apuntó además que la falta de reconocimiento "va acompañada de una deshumanización, porque desde el 7 de octubre (de 2023), lo que se ha documentado es una letanía de sufrimiento, de violaciones y de crueldad".

Por su parte, la comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, reaccionó hoy a un nuevo informe de la comisión investigadora de la ONU para Palestina en el que se denuncia que el Ejército israelí dispara con intención letal contra los niños gazatíes.

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El informe sobre abusos contra la infancia en la Franja de Gaza "llega a conclusiones jurídicas y afirma que las autoridades y las fuerzas de seguridad israelíes han atacado deliberadamente y matado a niños palestinos", explicó este martes el presidente de la comisión investigadora, Srinivasan Muralidhar, durante una rueda de prensa.

Lahbib, que calificó el informe de "contundente", afirmó que "Israel ha matado y herido deliberadamente a cientos de miles de niños palestinos, incluso mediante actos de violencia sexual y de género".

"Gaza cuenta ahora con la mayor concentración de niños amputados del mundo", afirmó.

Asimismo, instó a Israel a dejar de atacar hospitales y colegios y pidió que se garanticen "las evacuaciones médicas de los niños heridos", además de llamar a respetar el alto al fuego y el derecho internacional humanitario.

Precisamente sobre el respeto a los derechos humanos se refirió Türk en su intervención frente a la Eurocámara, advirtiendo de que estos "no son una cuestión ideológica".

"A veces vemos en el debate político un intento de convertirlos en parte de una ideología. No lo son. Son una parte integral del contrato social en todas y cada una de las sociedades", señaló.

Del mismo modo, el alto comisionado se mostró "preocupado" por que "algunas de las tendencias que observamos a nivel mundial puedan tener, en cierta medida, un impacto también dentro de la Unión Europea", refiriéndose a que los "grupos contrarios a los derechos (humanos) están cada vez mejor conectados y coordinados", operando de forma transfronteriza y a los que se destinan "enormes sumas de dinero".

"Esperamos de verdad que Europa sea un bastión sólido", manifestó, alertando de que "a menudo todo empieza con cuestiones de igualdad de género, ataques contra las minorías, contra los migrantes y los refugiados".