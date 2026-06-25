American Airlines cancela los vuelos de Miami a Caracas tras los terremotos

Los vuelos AA 3759 y AA 3599 aparecían cancelados en el sistema del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) este jueves, aunque para el viernes todavía se muestran "a tiempo", mientras que American Airlines colocó una advertencia para sus clientes en su sitio web por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5.

La alerta, vigente este 25 de junio, permitía a clientes de la compañía estadounidense cambiar sin costo sus vuelos si su fecha de viaje era entre el 25 y 28 de junio, además de cumplir otros requisitos.

Con ello, la compañía estadounidense se sumó a la colombiana Avianca, que canceló sus cuatro vuelos de este jueves de la ruta Bogotá-Caracas-Bogotá, al igual que la panameña Copa Airlines, que suspendió los viajes de la jornada desde Panamá a sus cuatro destinos en Venezuela.

También en Europa las aerolíneas Iberia, Air Europa y Plus Ultra pausaron este jueves sus vuelos entre Madrid y Caracas por el cierre del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, principal terminal aérea del país.

American Airlines se convirtió el 30 de abril pasado en la primera compañía aérea en reanudar los vuelos comerciales desde Estados Unidos a Venezuela en siete años como parte de la normalización de las relaciones entre Washington y Caracas tras la captura del gobernante venezolano Nicolás Maduro en enero.

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El aeropuerto de Miami sirve al sur de Florida, donde está la mayor diáspora venezolana en Estados Unidos, que se moviliza desde este jueves para enviar apoyo a su país tras los dos terremotos, que ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia y fueron los más fuertes de la zona en un siglo.

Al menos 188 personas han muerto y otras 1.520 resultaron heridas, según el reporte más reciente ofrecido por el gobierno de la presidenta interina, Delcy Rodríguez.