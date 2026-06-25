Bangkok declara "peligro" por pronóstico de sensación térmica de hasta 51,9 grados

El Departamento de Medio Ambiente de la capital tailandesa actualizó este jueves su reporte sobre el índice de calor, en el que recomendó a los ciudadanos vigilar sus propios síntomas para detectar posibles efectos de salud debido a la sensación térmica.

Asimismo, instó a las personas a reducir las actividades al aire libre en horas del mediodía, tras enfatizar que los niños menores de cinco años y los adultos mayores de 60, así como las mujeres embarazadas, son más vulnerables a estos embates del tiempo en la ciudad, en la que viven unos 11 millones de personas.

Por su parte, el Departamento Meteorológico de Tailandia mantuvo para este jueves un pronóstico de temperatura con un máximo de 37 grados, aunque la sensación térmica es mayor -de al menos 42 grados, según Bangkok- por factores como la humedad, que alcanzó hoy el 68 %.

En abril pasado, el país vivió una ola de calor extremo, como ocurre prácticamente todos los años por esas fechas, algunas veces causando muertes, como en 2024, cuando las autoridades reportaron 30 fallecidos a causa de las altas temperaturas.

Tailandia y Australia anunciaron este mes la entrada oficial de la región en fase de el fenómeno El Niño, luego de que Naciones Unidas confirmara el calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico tropical.

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En estas zonas las previsiones apuntan a temperaturas más elevadas, menos precipitaciones y un debilitamiento del monzón en parte del sur y sudeste asiático, lo que se traduciría en escasez de agua, menor producción agrícola, inseguridad alimentaria y estrés socioeconómico generalizado.

Esto coincide con una ola de calor sofocante que ha batido récords de temperatura esta semana en Francia, Inglaterra o Países Bajos, alterando la vida de millones de ciudadanos, con cortes de electricidad, cancelación de transportes y modificación de horarios laborales y escolares.