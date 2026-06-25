Bayer se dispara en bolsa casi un 19 % tras decisión del Supremo de EE.UU. sobre glifosato

Las acciones de Bayer subían un 18,7 %, hasta 47 euros, media hora antes del cierre de la negociación de la Bolsa de Fráncfort.

Bayer celebró la sentencia del Supremo estadounidense porque "debería contribuir a reducir los litigios relacionados con el herbicida Roundup tras casi una década de disputas legales".

"La decisión podría llevar a que se desestimen las demandas actuales y que se eviten posibles demandas futuras", dijo Bayer en un comunicado.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos consideró este jueves que los estados del país no pueden obligar a fabricantes de glifosato, herbicida de uso agrícola, a que alerten sobre sus efectos supuestamente cancerígenos, puesto que la Agencia de Protección Medioambiental (EPA) del país norteamericano no ha establecido que la exposición al producto provoque cáncer.

El fallo supone una victoria para el gigante agrícola Monsanto, que está en el origen del caso, después de que una corte de Misuri condenara a la multinacional a compensar a un demandante que desarrolló línfoma de Hodgkin por no advertir que su herbicida podía causar esta enfermedad.

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Monsanto, que fue adquirido en 2018 por el gigante farmacéutico alemán Bayer, alegó entonces que la demanda carecía de base debido a lo que estipula la ley federal de pesticidas (FIFRA, por sus siglas en inglés).