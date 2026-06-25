Brasil expresa su solidaridad con Venezuela por los terremotos y ofrece ayuda

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, manifestó en un mensaje en redes sociales su "gran preocupación y consternación" por el impacto de los dos sismos de 7,2 y 7,5 de magnitud que golpearon el norte de Venezuela.

Reafirmó la "determinación en apoyar" al Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la recuperación de las áreas afectadas del "país hermano".

"Instruí al Ministerio de Relaciones Exteriores que evalúe, junto con la Embajada en Caracas, la situación del país y las medidas de asistencia que Brasil pueda adoptar", escribió.

La Cancillería informó en otro comunicado de que, hasta ahora, no se reportaron víctimas brasileñas y que el servicio diplomático está preparado para prestar ayuda a los nacionales que lo soliciten.

El Caribe venezolano fue sacudido el miércoles por dos fuertes terremotos con apenas 39 segundos de diferencia, de magnitud 7,2 y 7,5, respectivamente, en los que murieron al menos 164 personas y otras 971 resultaron heridas, según los últimos reportes.