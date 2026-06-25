Canciller argentino contacta a su par venezolano y ofrece ayuda tras los terremotos

"Acabo de comunicarme con el Canciller de Venezuela, Yván Gil, a quien le expresé, de parte del Gobierno de Argentina, nuestra solidaridad y la disposición de proveer asistencia humanitaria en estos difíciles momentos que atraviesan", publicó Quirno en su cuenta de X.

El contacto entre ambos funcionarios se produjo después de los fuertes movimientos sísmicos registrados el miércoles en la costa norte de Venezuela, que dejaron, según informó la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, 164 fallecidos, 971 heridos y decenas de réplicas en las horas posteriores.

El Gobierno argentino ya había expresado su solidaridad con el pueblo venezolano a través de un comunicado de la Oficina del Presidente, en el que manifestó su disposición a colaborar con asistencia humanitaria "en coordinación con los organismos internacionales correspondientes".

"Más allá de las diferencias que puedan existir entre nuestros gobiernos, el Presidente Javier G. Milei extiende su mano en solidaridad al pueblo venezolano frente a una catástrofe natural que demanda una reacción de toda la comunidad internacional", indicó un comunicado oficial de la Oficina del Presidente argentino Javier Milei.

La Cancillería argentina también difundió un comunicado en el que recomendó a los ciudadanos argentinos residentes en Venezuela seguir las indicaciones de los organismos locales de seguridad y evacuación, y habilitó canales de contacto para quienes se hayan visto afectados por los terremotos.

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Los sismos ocurrieron el miércoles con apenas 39 segundos de diferencia y alcanzaron magnitudes de 7,2 y 7,5, según el sistema estadounidense de alerta de tsunamis, que los calificó como un "doblete sísmico", un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren en la misma zona en un intervalo muy corto.