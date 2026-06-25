Colombia activa todas "las capacidades" para apoyar a Venezuela tras los terremotos

"Nuestra solidaridad con el pueblo venezolano tras el terremoto que hoy enluta y afecta a tantas familias. Ya activamos todas las capacidades del Sector Defensa, articuladas con la UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres), para brindar el apoyo que Venezuela requiera en estos difíciles momentos", expresó Sánchez en X.

El ministro agregó: "Nuestras Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la Defensa Civil ya coordinan las acciones necesarias preparatorias a disposición de la UNGRD. En los desastres naturales no existen fronteras, existen naciones hermanas que se ayudan mutuamente".

Por su parte, la Cancillería manifestó en un comunicado la solidaridad con el pueblo y las autoridades venezolanas por los sismos registrados el miércoles y señaló que, por instrucción del Gobierno nacional y en coordinación con la UNGRD, Colombia dispuso su capacidad de asistencia humanitaria para apoyar la atención de la emergencia.

La cartera de Exteriores precisó que, en una primera fase, esa respuesta contempla equipos especializados de búsqueda y rescate, listos para un eventual despliegue de acuerdo con las necesidades que determinen las autoridades venezolanas.

Asimismo, informó que hasta el momento no se han recibido reportes de ciudadanos colombianos afectados o que requieran asistencia consular, ni se han registrado afectaciones a colombianos privados de la libertad en territorio venezolano.

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El director de la UNGRD, Javier Pava, expresó su solidaridad por lo ocurrido y dijo que esa entidad activó "los equipos de búsqueda y rescate del SNGRD (Sistema Nacional del Riesgo de Desastres)".

"Los traslados al vecino país los coordinaremos con la Cancillería y la Embajada de Venezuela", añadió Pava en X.

El Caribe venezolano fue sacudido este miércoles por dos fuertes terremotos con apenas 39 segundos de diferencia, de magnitud 7,2 y 7,5, respectivamente, según informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos.

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos explicó que ambos temblores conformaron un "doblete sísmico", un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en la misma zona.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó: "La cifra que tenemos ya registrada es de 164 fallecidos, 971 heridos, con 30 réplicas que se han producido desde los dos eventos principales consecutivos que tuvimos a las seis de la tarde (del miércoles)".

Colombia y Venezuela comparten una frontera terrestre de 2.219 kilómetros que se extiende desde el Caribe hasta la Amazonía.