Críticas a la OTAN por negar acreditaciones a periodistas turcos para la cumbre de Ankara

"Lamento informarle de que su solicitud de acreditación de prensa no puede ser aprobada en esta ocasión. No puedo revelar los motivos de esta decisión, que es definitiva", es el mensaje que han recibido de parte de la OTAN decenas de periodistas turcos, entre ellos también el colaborador de EFE en la capital turca.

La Asociación de Periodistas Progresistas de Turquía responsabiliza de esa oleada de negativas al propio Gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan y sus presiones sobre la OTAN, de la que Turquía es miembro desde 1952.

"Aunque algunos funcionarios en Ankara tratan de responsabilizar a la OTAN, la realidad es clara: la discriminatoria política de acreditaciones que el Gobierno ha aplicado a los medios durante años se ha extendido ahora a una cumbre internacional", denuncia la organización en un comunicado emitido este jueves.

También la Sociedad de Periodistas de Turquía ha mostrado su preocupación por cómo afecta esta decisión a la libertad de prensa y ha dicho que el veto de la OTAN a los medios independientes es "inaceptable".

Esa agrupación afirmó el jueves que por ahora se sabe de ocho medios turcos a los que se ha negado la acreditación.

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Según la ONG Reporteros sin Frontera (RSF), es "difícil de entender" que la OTAN no acredite a buena parte de los medios turcos y que las negativas no vayan acompañadas de ninguna explicación ni den posibilidad de reclamar.

Por su parte, la portavoz de la OTAN, Allison Hart, explicó en la red social X que "para las cumbres y reuniones ministeriales celebradas fuera de la sede de la OTAN, la Alianza confía en que el país anfitrión proporcione evaluaciones sobre los periodistas de su país para garantizar el acceso al lugar de la reunión".

"Estamos en contacto con las autoridades turcas sobre la acreditación para la cumbre de la OTAN en Ankara. Es muy importante para la OTAN que los medios de comunicación puedan asistir en persona a los principales eventos", agregó la vocera.

La agencia de noticias independiente ANKA informó este jueves que la acreditación ha sido rechazada a informadores de medios como las emisoras de televisión Halk TV y Sözcü TV, el diario Cumhuriyet o el portal de noticias Medyascope, conocidos por su postura crítica con el Gobierno islamista de Erdogan.

Entre los profesionales vetados por la OTAN están Deniz Zeyrek, del diario Nefes, un conocido especialista en política, y Duygu Güvenç, presidenta de la Asociación de Corresponsales Diplomáticos de Turquía, que lleva años acreditada ante la OTAN y cubriendo informaciones relacionadas con la Alianza.

Güvenç ha denunciado en la red social X que tras años cubriendo reuniones de la OTAN en Estrasburgo, Lisboa, Chicago o Bruselas, ahora no podrá informar de una cumbre en su propia ciudad, Ankara.

En su columna de hoy, Zeyrek considera que el "vergonzoso" veto a las acreditaciones no fue iniciativa de la propia OTAN, aunque advierte de que la Alianza ya no podrá dar lecciones sobre libertad de prensa en el futuro.

El partido conservador Iyi, el quinta más grande del Parlamento de Turquía, ha exigido explicaciones a la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, que reúne a legisladores de los países miembros.

Además, ha instado al representante de Turquía en la Asamblea Parlamentaria de la Alianza que aclare si el Gobierno turco ha tenido un papel en la serie de vetos a periodistas.