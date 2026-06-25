EE.UU. destina 150 millones de dólares a la asistencia tras los terremotos en Venezuela

El Departamento de Estado detalló en un comunicado que 100 millones de dólares se destinarán a la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Venezuela, mientras que los otros 50 millones serán canalizados a organizaciones que operan sobre el terreno.

Entre estas figuran World Vision, Samaritan's Purse, Catholic Relief Services, International Medical Corps, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

Asimismo, la Administración de Donald Trump activó el despliegue de dos brigadas de búsqueda y rescate procedentes de los departamentos de bomberos del condado de Fairfax (Virginia) y de Los Ángeles (California).

Ambos equipos, integrados por bomberos, personal médico, ingenieros y especialistas en búsqueda con perros, ya fueron desplegados el año pasado en Jamaica en respuesta a los daños ocasionados por el huracán Melissa.

El Departamento de Estado trabaja en estrecha coordinación con el Pentágono en las tareas logísticas y de traslado, dado que el aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas, fue clausurado debido a los daños.

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Según las autoridades venezolanas, los sismos, de magnitud 7,2 y 7,5, han dejado hasta el momento unos 188 muertos y 1.520 heridos, mientras que al menos 346 estructuras resultaron dañadas, entre edificios, hospitales y centros comerciales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien mantiene una estrecha relación con Caracas tras la captura de Nicolás Maduro, anunció el miércoles que instruyó a las agencias de su Gobierno a actuar "con rapidez" para asistir a Venezuela, al señalar que los terremotos dejaron "un número devastador de muertos".