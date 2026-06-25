El Banco Central de Brasil eleva la previsión de crecimiento para el país hasta el 2 %

Entre las razones para la revisión, el informe trimestral de política monetaria de la institución apuntó a la "sorpresa positiva" que supuso el avance del 1,1 % en el producto interno bruto (PIB) en los tres primeros meses del año.

Además, destacó la mejora en las perspectivas para la agricultura y la industria y los bajos niveles de desempleo, así como la expectativa de un "mayor dinamismo" de la demanda interna gracias, en parte, a los estímulos fiscales del Gobierno.

Pese a la mejora en la previsión de crecimiento, esta aún refleja una desaceleración en la economía brasileña, que avanzó un 2,4 % el año pasado y un 3,4 % en 2024.

En ese sentido, el Banco Central dijo que la actividad económica perderá fuerza en el segundo trimestre del año, en medio del debilitamiento del consumo de las familias y del sector exportador.

Al mismo tiempo, apuntó al aumento de la inflación debido al conflicto en Oriente Medio, que ha provocado una subida en el precio internacional del petróleo.

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Según el informe, la inflación continuará al alza hasta el final del año, cuando se situará en el 5,2 %, muy por encima de la meta de la institución monetaria, pero a partir de ese momento empezará a disminuir.

El Banco Central redujo la semana pasada en 0,25 puntos porcentuales la tasa de interés, el tercer recorte consecutivo, hasta dejarla en un 14,25 % interanual.

Sin embargo, dejó en el aire cuáles serán sus próximos pasos, si continuará con los recortes o los frenará, ante la incertidumbre del escenario internacional.