El canciller argentino contacta a su par venezolano y le ofrece ayuda tras los terremotos

"Acabo de comunicarme con el Canciller de Venezuela, Yván Gil, a quién le expresé, de parte del Gobierno de Argentina, nuestra solidaridad y la disposición de proveer asistencia humanitaria en estos difíciles momentos que atraviesan", ha publicado Quirno en su cuenta de X.

El contacto entre ambos funcionarios se ha producido después de los fuertes movimientos sísmicos registrados el miércoles en la costa norte de Venezuela, que han dejado al menos 188 fallecidos y 1.520 heridos, según ha informado el presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento), Jorge Rodríguez.

El Gobierno argentino ya había expresado su solidaridad con el pueblo venezolano a través de un comunicado de la Oficina del Presidente, en el que ha manifestado su disposición a colaborar con asistencia humanitaria "en coordinación con los organismos internacionales correspondientes".

"Más allá de las diferencias que puedan existir entre nuestros gobiernos, el Presidente Javier G. Milei extiende su mano en solidaridad al pueblo venezolano frente a una catástrofe natural que demanda una reacción de toda la comunidad internacional", indica un comunicado oficial de la Oficina del Presidente argentino Javier Milei.

En declaraciones televisivas, Quirno dijo que el Gobierno argentino está armando un equipo interministerial "para hacer un inventario de la ayuda que va a proveer Argentina a Venezuela".

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"Venezuela tiene una necesidad imperiosa de personal de rescate. Nosotros estamos reuniendo todos esos recursos para poder ponerlos a disposición de Venezuela y que ellos determinen", dijo el canciller al canal TN.

Quirno señaló que también mantiene contactos con el Gobierno de los Estados Unidos y con "otros países que también están ofreciendo su ayuda a Venezuela y pueden llegar a canalizarla a través de Argentina".

La Cancillería argentina ha difundido un comunicado en el que recomienda a los ciudadanos argentinos residentes en Venezuela seguir las indicaciones de los organismos locales de seguridad y evacuación, y ha habilitado canales de contacto para quienes se hayan visto afectados por los terremotos.

"Estamos en contacto con la red de argentinos en Venezuela. Si bien no tenemos representación consular, vamos a tratar de enviar un equipo consular a Venezuela", dijo Quirno.

Los sismos ocurrieron el miércoles con apenas 39 segundos de diferencia y alcanzaron magnitudes de 7,2 y 7,5, según el sistema estadounidense de alerta de tsunamis, que los ha calificado como un "doblete sísmico", un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren en la misma zona en un intervalo muy corto.