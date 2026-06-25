El Congreso de Diputados español insta a Sánchez a dimitir por los casos de corrupción

Con los gritos de "dimisión, dimisión" de los diputados conservadores del Partido Popular (PP), que han impulsado esta moción para instar a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza, la votación ha salido adelante con 178 apoyos a favor y 171 en contra, mientras Sánchez, los miembros del Gobierno presentes y diputados del gobernante PSOE aplaudían en pie.

"Estamos ante una decisión muy seria después de un debate sobre la corrupción que asedia personalmente al presidente, también a su Gobierno y a su partido", advirtió el líder de la oposición española, Alberto Núñez Feijóo (PP), quien agregó que pese a esto todavía no es momento de presentar una moción de censura.

El líder del PP insistió en que cualquier demócrata y primer ministro europeo tiene que seguir el designio de su Parlamento y que, si Sánchez no lo sigue, se sentará un precedente en la democracia española y europea.

La semana pasada la derecha y la ultraderecha españolas ya aprobaron otra moción en el Congreso sobre la debilidad del Gobierno, aunque sin pedir un adelanto electoral, apuntando "el bloqueo político en el que se ha instalado la actual legislatura".

Sánchez enfrenta varios escándalos que involucran a exministros y personas que eran cercanas a él por casos de presunta corrupción y también varios miembros de su familia, incluidos su esposa y su hermano, tienen causas judiciales abiertas.

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Además, el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, que pertenece al PSOE como Sánchez, está imputado por sospechas de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.