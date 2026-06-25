El euro sube y se estabiliza por encima de 1,13 dólares, mínimo desde hace un año

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1379 dólares, frente a los 1,1339 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1342 dólares.

El índice de precios de gastos de consumo personal (PCE, por sus siglas en inglés) se incrementó en mayo en Estados Unidos un 4,1 % interanual y, con respecto a abril, avanzó un 0,4 %.

Esta cifras redujeron las apuestas de los mercados de que la Reserva Federal (Fed) subirá sus tipos de interés en septiembre, que han impulsado al alza al dólar desde hace varios días pese a la caída de los precios del petróleo.

El diferencial de los tipos de interés de la zona del euro (2,25 %) y de EEUU (entre el 3,5 y el 3,75 %) impulsa las compras de dólares y la apreciación de esta divisa.

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La miembro del comité ejecutivo del BCE Isabel Schnabel consideró que será necesario subir más los tipos de interés en la zona del euro pese a la fuerte caída del precio del petróleo tras el acuerdo de paz provisional entre EEUU e Irán.

"Desde la perspectiva actual, necesitaremos aumentar los tipos de interés más para que la inflación vuelva a nuestro objetivo del 2 % a medio plazo", dijo Schnabel en una entrevista con el semanario "Die Zeit", publicada este jueves.

"El alcance y el momento de futuras medidas dependerá de cómo evolucione el conflicto, la economía y la inflación", añadió la economista alemana.

El euro se estabiliza en la medida que los mercados se han tranquilizado, considera el analista de ING Francesco Pesole.

La caída de la confianza del consumidor en Alemania no animó a comprar euros.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1334 y 1,1380 dólares.