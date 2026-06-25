El papa pide oportunidades para que los migrantes puedan acceder a la educación superior

Al recibir a los presidentes de colegios y universidades de los Jesuitas en Norteamérica el papa afirmo que "los sistemas políticos con frecuencia no responden al clamor de los pobres, los migrantes y aquellos a quienes el mundo considera marginados"

Y a menudo, "los jóvenes se quedan sin esperanza en un mundo que parece carecer de la promesa de un futuro mejor, y el medio ambiente natural continúa degradándose por aquellos que usarían los recursos del planeta para sus propios intereses en lugar de para el bien común".

Por ello, el papa recordó que la segunda preferencia de la Compañía de Jesús es "la de acompañar a los pobres y marginados del mundo, lo que "es especialmente importante en un momento en que un número récord de nuestros hermanos y hermanas vive en la pobreza".

"Muchos se ven obligados a abandonar sus hogares por diversas razones, como la guerra, la persecución religiosa o política, el hambre y los efectos del cambio climático", aseveró.

Por ello instó a los jesuitas "no solo a enseñar a sus alumnos sobre las injusticias que sufren quienes viven al margen de la sociedad, sino también a ser canales eficaces para promover el cambio sistémico mediante la propuesta de nuevos modelos basados ​​en la solidaridad y el bien común".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, indicó que "es importante brindar oportunidades a inmigrantes, refugiados y personas de menor estatus socioeconómico para que puedan acceder a una educación superior", pues de esta manera, "podrán integrarse más plenamente en las sociedades en las que viven y enriquecer al alumnado con sus diversas experiencias y perspectivas".

La cuarta preferencia se refiere a otro deber urgente: trabajar juntos en el cuidado de la creación. Esta es una tarea particularmente importante dadas las realidades que vivimos a diario.

También pidió "ante los efectos del cambio climático y la explotación de los recursos por unos pocos a expensas del bien común", educar a los estudiantes ante estos peligros "pero también a que “sus comunidades sean ejemplos de sostenibilidad ecológica, sencillez y gratitud por los dones de Dios”.

También indicó la importancia de abordar las consecuencias, tanto positivas como negativas, que se derivan de la inteligencia artificial pues "los colegios y universidades tienen un papel especial que desempeñar en este sentido".