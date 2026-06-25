El petróleo de Texas sube 2,3 %, hasta los 71,92 dólares, tras caer a niveles de preguerra

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de agosto, el nuevo mes de referencia, sumaban 1,58 dólares respecto al cierre anterior.

El precio del crudo repuntó después de que el optimismo sobre una posible reanudación del flujo de petróleo en el estrecho de Ormuz lo presionara a la baja.

Más de veinte petroleros que transportaban cerca de 35 millones de barriles de crudo han atravesado el estrecho de Ormuz desde que Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo para reabrir esta ruta marítima clave, según datos de la firma de seguimiento comercial Kpler recogidos por CNBC.

Sin embargo, el plan de evacuación de barcos que puso en marcha hace unos días la Organización Marítima Internacional (OIM) se detuvo temporalmente después de que hoy fuera atacado un carguero mientras cruzaba el paso frente a las costas de Omán.

De acuerdo con The Wall Street Journal, el ataque contra este carguero con bandera de Singapur habría sido perpetrado por Irán.

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Algunos expertos apuntan también a que la subida de este jueves se debe a un simple rebote después de varias sesiones a la baja, sin embargo, otros señalan que responde al aumento de demanda de los países para reponer las reservas liberadas durante la guerra.

El precio de cierre del WTI es un 20 % más bajo que el de hace tres meses, cuando las hostilidades en Oriente Medio y el bloqueo de Ormuz dispararon el costo del crudo.