El presidente paraguayo se solidariza con Venezuela tras terremotos y ofrece colaboración

"Expreso toda mi solidaridad y la del pueblo paraguayo con el pueblo venezolano en este momento tan difícil, tras el terremoto que ha golpeado a su país", publicó el mandatario en la red social X.

Peña indicó que, detrás de esta tragedia, hay familias que afrontan "dolor, incertidumbre y grandes pérdidas", a quienes envió un abrazo fraterno y un "deseo de fortaleza para salir adelante".

"Cuentan con nuestra cercanía, nuestras oraciones y nuestra disposición para colaborar en todo lo que esté a nuestro alcance", aseguró el líder conservador, al señalar que en los momentos más difíciles la solidaridad entre los pueblos es el camino que los une.

Por otro lado, la Cancillería en Asunción informó que "por el momento no tienen reportes oficiales sobre paraguayos afectados" por los terremotos, según datos enviados por la Embajada de Paraguay en Panamá, concurrente ante Venezuela.

El Caribe venezolano fue sacudido este miércoles por dos fuertes terremotos con apenas 39 segundos de diferencia, de magnitud 7,2 y 7,5, respectivamente.

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El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos explicó que ambos temblores conformaron un "doblete sísmico", un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en la misma zona.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que el doble terremoto ha causado 164 muertos y 971 heridos y que se han contabilizado 30 réplicas en las últimas horas.