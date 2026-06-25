El Reino Unido emite su tercera alerta roja consecutiva por el calor extremo

La Met Office señaló que la alerta roja -la más grave de un sistema de tres niveles- del viernes afecta a Londres y a todo el sureste de Inglaterra, mientras que el centro y el oeste del país estarán bajo alerta ámbar, el segundo nivel de riesgo, por delante del amarillo.

El meteorólogo jefe, Andy Page, avisó de que "es probable que se produzcan alteraciones significativas en la vida cotidiana, por lo que la población debe esforzarse por adaptar sus rutinas diarias para hacer frente a estos niveles inusuales de calor".

El Reino Unido registró el miércoles su récord histórico de temperatura durante un mes de junio al alcanzar los 36,1°C en la localidad de Gosport, en el sur inglés.

Además, en la noche del miércoles al jueves se marcó la temperatura mínima más alta para junio, ya que el termómetro no bajó de los 23,5°C en Cardiff, en la región de Gales.

La ola de calor ha provocado alteraciones en el transporte público, poco acondicionado para las altas temperaturas, así como el cierre de escuelas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La compañía de aguas South East Water ha prohibido el uso de mangueras a unos 850.000 hogares en el condado sureño de Kent, ante presiones sobre el suministro, mientras que en Escocia se han desplegado camiones para esparcir gravilla por las carreteras a fin de evitar que el asfalto se derrita.

La Met Office no descarta que se marquen nuevos récords en los próximos días.

La máxima temperatura jamás registrada oficialmente en el Reino Unido es de 40,3°C, alcanzada el 19 de julio de 2022 en Coningsby, en el condado de Lincolnshire (noreste de Inglaterra).