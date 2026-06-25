El ultraderechista López Aliaga cumple con no recoger credencial para ser senador en Perú

López Aliaga, que denunció sin pruebas un supuesto fraude en su contra al quedarse a unos pocos miles de votos de llegar a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, ya había manifestado previamente su intención de no asumir como senador, lo que abre la discusión de la forma en que debe ocuparse o no su escaño, al ser un caso sin precedentes.

Entre los senadores que recogieron su credencial este jueves hay múltiples rostros conocidos como exministros y excongresistas.

El Senado, que vuelve a Perú después de más de tres décadas tras haber sido aprobada la bicameralidad en 2024 por el actual Congreso, está diseñado para contar con 60 senadores que concentrarán prácticamente todas las atribuciones del Parlamento, por encima del Congreso, compuesto por 130 diputados.

Los partidos que forman la cámara alta son el derechista Fuerza Popular (22 escaños), el izquierdista Juntos por el Perú (14 escaños), el ultraderechista Renovación Popular (8 escaños), el centroderechista Partido del Buen Gobierno (7 escaños), el centroizquierdista populista Partido Cívico Obras (5 escaños) y el de centroizquierda Ahora Nación (4 senadores).

Entre los nuevos legisladores del fujimorismo destaca el actual presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, el virtual segundo vicepresidente, Miguel Torres, y el ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Astudillo.

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Juntos por el Perú, la formación de Roberto Sánchez, que ha perdido las elecciones presidenciales contra la derechista Keiko Fujimori, cuenta con 14 escaños y uno lo ocupará uno de los hermanos del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) José Mercedes Castillo, quien ha sido uno de los legisladores más votados del país.

También son parte de la nueva cámara los excongresistas Norma Yarrow y Alejandro Muñante, de Renovación Popular; el excandidato presidencial Alfonso López Chau y la ex primera ministra de Castillo Mirtha Vásquez (Ahora Nación).

Asimismo, también estarán en este Senado el exministro y excandidato a la vicepresidencia por Obras, Daniel Barragán, y la excandidata a vicepresidenta del Partido del Buen Gobierno, Susana Matute.

En cuanto a los cinco representantes del Parlamento Andino, recogieron sus credenciales el virtual primer vicepresidente Luis Galarreta (Fuerza Popular), Paul Percy Fernández (Juntos por el Perú), Maali Del Pomar (Renovación Popular), Marcio Bendezú (Partido del Buen Gobierno) y Jahn Toledo (Partido Cívico Obras).