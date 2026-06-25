El universo del manga 'One Piece' desembarca en el museo de cera de París

Se trata de los primeros personajes salidos de un cómic japonés en ser expuestos en el Grévin, donde estarán acompañados de alrededor de 250 estatuas de personalidades emblemáticas y estrellas de la cultura francesa e internacional, detalló el museo en un comunicado.

"Los visitantes tendrán la oportunidad de hacerse fotos junto a sus héroes favoritos en un espacio único e inmersivo de más de 80 metros cuadrados dedicados a 'One Piece'", precisó el Grévin.

La confección de las estatuas, entre las que no faltará el protagonista principal, Monkey D. Luffy, necesitó de varios meses de trabajo y fue realizada en Japón, bajo la supervisión tanto del museo como de Toei Animation, el estudio responsable de la adaptación a la animación del manga.

"Algunos personajes sobrepasan ampliamente las proporciones humanas habituales", puntualizó el museo francés, pero se respetaron las relaciones de medidas originales.

La escenografía y los decorados, inspirados en un cabaret parisino, fueron obra del Grévin y las obras de cera están vestidas con ropa de tela auténtica.

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Las estatuas fueron presentadas a la prensa este jueves y los visitantes podrán descubrirlas a partir de mañana, viernes.

Los primeros 50.000 en llegar recibirán de regalo una carta exclusiva del juego de 'One Piece', diseñada para la ocasión, una iniciativa similar a la que el Museo Van Gogh de Ámsterdam llevó a cabo hace varios años cuando acogió una exposición conmemorativa en colaboración con la franquicia Pokémon, y que generó gran revuelo mediático por el caos ocasionado por la estampida de especuladores que se desplazaron hasta allí para hacerse con las cartas.