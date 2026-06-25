Empresa energética anuncia interrupción temporal de suministro eléctrico en toda Crimea

"Esta es una medida de emergencia. Es necesaria para evitar la sobrecarga de la red eléctrica y prevenir un apagón generalizado", reza el comunicado en Telegram.

La empresa explicó que debido a que la decisión del corte fue tomada por el operador del sistema, "actualmente no se dispone de horarios precisos para los distritos de la red eléctrica".

"Los cortes se realizarán de forma selectiva y según sea necesario", añadió.

La península está sufriendo constantes ataques con drones y misiles que dañan su infraestructura energética y logística, lo que ya ha provocado una crisis por falta de hidrocarburos.

Uno de los principales objetivos de Ucrania ha sido aislar logísticamente la península de territorio ruso, cortando, sobre todo, la red de transporte que une el territorio por el norte con las regiones ucranianas ocupadas por Moscú.

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Ayer, la ciudad portuaria de Sebastopol se quedó sin electricidad tras un ataque con drones.