España inicia el proceso para castigar con cárcel las "terapias de conversión"

Con esta primera aprobación en la Cámara Baja, la proposición de ley para modificar el Código Penal español seguirá su tramitación en el Senado (Cámara Alta).

La iniciativa del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que gobierna en minoría junto a la coalición de izquierdas Sumar) ha superado el trámite en el Congreso con 178 votos a favor, a los que se suman 32 votos en contra (del partido ultraderechista Vox) y 137 abstenciones (del conservador Partido Popular).

Sin embargo, algunos partidos que han apoyado la iniciativa del PSOE (Junts, Sumar, PNV, EH Bildu, Podemos y Compromís) han reclamado "más ambición" para avanzar en otras medidas, como ofrecer vivienda y ayudas económicas para facilitar la denuncia de las víctimas de las conocidas como terapias de conversión.

La norma propone castigar "con pena de prisión de seis meses a dos años, y multa de ocho a veinticuatro meses, al que aplique o practique sobre una persona, aun con su consentimiento o el de su representante legal, actos, métodos, programas, técnicas o procedimientos de aversión o conversión".

Hasta ahora, esas prácticas, que ya estaban prohibidas, se sancionaban con multas de 10.001 a 150.000 euros como infracción administrativa muy grave en la ley trans, pero no figuraban como delito en el Código Penal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La ley ha salido del Congreso sin incluir enmiendas que este jueves han sido rechazadas, aunque con el objetivo mayoritario de que a su paso por la Cámara Alta pueda ir mejorándose e incorporar nuevos avances.

La semana pasada, la ministra española de Igualdad, Ana Redondo, aseguró en el Congreso que en los últimos meses se han recibido "denuncias importantes", tanto individuales como colectivas, sobre prácticas de conversión con pseudoterapias contra personas del colectivo LGTBI.

Y, en enero de 2025, el Ministerio de Igualdad abrió expediente para investigar la denuncia de la Asociación Española contra las Terapias de Conversión sobre la celebración de talleres para cambiar la orientación sexual en siete diócesis españolas y determinar si deben ser sancionadas.