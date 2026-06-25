Fiebre mundialista alza el consumo del hincha uruguayo de packs familiares y cromos

Un estudio sobre el consumo del hincha uruguayo, realizado por la plataforma Scanntech y presentado este jueves, identifica que en este mundial los productos que más atraen a los hinchas son los cromos, y los alimentos para el consumo colectivo, en tamaños grandes y packs familiares, los días de partidos.

Esto demuestra que la fiebre mundialista comenzó antes del inicio del torneo y en mayo los cromos para el álbum del Mundial fueron el producto más vendido, siendo que el 53 % de los tickets de compra llevaban uno o dos sobres y sus ventas están "un 17 % por encima de Qatar 2022 y marcarán un récord de ventas de todos los albums en Uruguay".

Gastón Larrañaga, gerente de tecnología de información de Scanntech, explicó a EFE que la plataforma obtiene datos en tiempo real y que fue así que se logró identificar que el comportamiento de compra durante el Mundial "cambia bastante".

Los días en que juega la selección, el consumo se concentra en diez categorías con mayor impacto, la llamada 'Canasta mundialista', cuyo ticket medio incrementa un 44 %, mientras que la venta del resto de los productos cae un 12 %.

Fue así que la venta de snacks creció en un 494 %, las pizzas en un 307 %, las aceitunas en un 346 %, el hielo en un 181 %, el fernet en un 172 %, el pan flauta en un 99 %, las gaseosas en un 83 %, los vinos tetra en un 53 % y las empanadas congeladas en un 47 %.

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En el debut de Uruguay contra Arabia Saudita el lunes 15 de junio, las ventas aumentaron un 123 %, en comparación con un lunes de consumo habitual.

El pasado domingo 21, en el enfrentamiento contra Cabo Verde, las ventas de la canasta mundialista aumentaron un 71 %.