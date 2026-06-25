Francia e Italia piden una cumbre internacional para seguir en el Líbano tras la FINUL

"Lo que nos gustaría hacer es lanzar una iniciativa internacional y, por tanto, una cumbre internacional en la que podamos involucrar a numerosos socios europeos y de la región", declaró Meloni durante la cumbre franco-italiana celebrada hoy en la localidad mediterránea de Antibes.

La Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (FINUL) está desplegada en el sur del Líbano desde 1978 y es considerada uno de los principales mecanismos de supervisión y estabilización en la frontera meridional del país.

Por su parte, Macron destacó que el deseo de París y Roma "es tener el mandato más claro, la misión más eficaz y la mayor cantidad de países posible en dicha coalición", en un contexto marcado por las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz entre el Líbano e Israel.

"Nuestro objetivo es la soberanía libanesa y la integridad territorial del Líbano", añadió el presidente francés.

Para Meloni, "lo que ha faltado durante estos años ha sido un mandato claro y estructurado" que pueda ayudar a construir un futuro diferente" para el Líbano, país "absolutamente fundamental en la región de Oriente Medio".

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La actual FINUL, encargada de vigilar la 'línea azul' entre el Líbano e Israel, cuenta con un despliegue de unos 10.500 cascos azules procedentes de casi 50 nacionalidades diferentes, además de cerca de 800 civiles.

España es el cuarto país que más aporta a la FINUL, con 650 militares.

En su declaración final conjunta, Macron y Meloni reafirmaron su compromiso de apoyar a las autoridades libanesas en sus esfuerzos por restablecer la plena soberanía del Estado sobre todo el territorio nacional, incluido el monopolio estatal de las armas y del uso legítimo de la fuerza.

Con ese objetivo, ambos políticos respaldarán la creación, en otoño de 2026, de una misión conjunta de política de seguridad y defensa en el Líbano, que trabajará en coordinación con todos los actores pertinentes, entre ellos el Comité Técnico Militar para el Líbano, y será complementaria a las iniciativas bilaterales ya existentes en el país.

Asimismo, expresaron su firme apoyo a la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano y destacaron su papel esencial para consolidar los avances logrados tras el alto el fuego. Macron y Meloni señalaron además que evaluarán conjuntamente la situación una vez concluida la retirada de la FINUL, con vistas a liderar una coalición internacional destinada a respaldar al Líbano en ese nuevo contexto.