Índice de precios PCE de EE.UU. sube en mayo un 4,1%, el máximo desde abril de 2023

Con respecto a abril, el indicador aumentó un 0,4 %, según los datos que divulgó este jueves el Buró de Análisis Económico (BEA).

A nivel subyacente, excluyendo los precios de la energía y los alimentos por su volatilidad, el índice aumentó en mayo un 3,4 % con respecto al mismo mes del año anterior, lo que implica la mayor subida desde octubre de 2023, cuando el país se hallaba en plena escalada inflacionaria postpandemia.

Con respecto a abril, el PCE subyacente subió un 0,3 %.

Los datos refuerzan el discurso que viene manteniendo la Reserva Federal estadounidense con respecto a la importancia de vigilar la inflación.

Mientras que el índice de precios al consumo (IPC) es un indicador que mide la inflación a partir de una canasta de bienes, el PCE emplea lo que se conoce como un índice encadenado que, por ejemplo, refleja las sustituciones entre bienes por las que optan los consumidores cuando un producto en concreto se encarece mucho.

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El PCE es además la principal medida que la Reserva Federal suele ponderar para tomar decisiones sobre política monetaria en EE.UU.