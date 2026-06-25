Investigan a un ayuntamiento italiano por conceder ciudadanía "exprés" a sudamericanos

Siete personas recibieron este jueves la notificación de cierre de las investigaciones preliminares por presuntos delitos de falsedad en documento público, informó la Policía de Estado en un comunicado.

Entre los investigados figuran seis empleados municipales y un ciudadano argentino señalado como "promotor del sistema criminal".

Aunque las autoridades no han difundido la identidad de las personas inscritas en la investigación, los medios italianos señalan al alcalde de la localidad de Anghiari, Alessandro Polcri.

La investigación se inició a principios de 2022, después de que una comisaría de Seguridad Pública detectara un "flujo anómalo" de ciudadanos sudamericanos, especialmente argentinos, que acudían a solicitar el pasaporte italiano tras obtener el reconocimiento de la ciudadanía por parte de las oficinas municipales.

Las pesquisas, apoyadas en interceptaciones telefónicas, telemáticas y ambientales, revelaron un mecanismo mediante el cual los solicitantes pagaban elevadas sumas de dinero a un intermediario argentino que gestionaba todo el proceso para obtener la ciudadanía italiana alegando tener antepasados italianos.

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De acuerdo con los investigadores, el intermediario promocionaba sus servicios en redes sociales, organizaba la llegada de los solicitantes a Italia y les proporcionaba alojamientos temporales mediante contratos de alquiler de pocas semanas.

La clave del sistema era la obtención de una residencia ficticia en el registro civil del municipio, supuestamente acreditada mediante certificaciones falsas emitidas por las autoridades locales encargadas de verificar la presencia efectiva de los solicitantes en el territorio.

Una vez completado el expediente administrativo, era necesario el reconocimiento final de la ciudadanía italiana por descendencia mediante una resolución firmada por el alcalde.

Posteriormente, siempre según la reconstrucción policial, el intermediario utilizaba sus contactos dentro de la administración municipal para acelerar la tramitación de los expedientes y lograr que el reconocimiento de la ciudadanía se produjera antes de que los interesados regresaran a Sudamérica o se trasladaran a otros países.

Las pesquisas demostraron que ninguno de los sudamericanos involucrados tenía la real voluntad de trasladar a Italia su morada habitual y que muchos de ellos llegaban al territorio con el viaje de regreso ya reservado.