Irak pide que la OPEP le permita aumentar su producción de petróleo

"Irak ha insistido sistemáticamente en la importancia de reevaluar los límites máximos de producción en consonancia con las capacidades de producción sostenibles de los Estados miembros, de conformidad con el acuerdo aprobado por todos los países implicados y los entendimientos relativos a la seguridad y la situación económica de Irak", dijo el ministerio de Petróleo iraquí en un comunicado.

La nota negó informaciones que han circulado en los medios sobre la posibilidad de que Irak se retire de la OPEP, al igual que hizo Emiratos Árabes Unidos (EAU) en mayo pasado, si la organización no permite que Bagdad incremente su producción.

"Las informaciones de que Irak amenaza con abandonar la OPEP no reflejan la postura oficial del gobierno iraquí. Ni el primer ministro ni el gobierno iraquí han planteado la cuestión de la retirada", dijo el citado departamento en la nota.

Irak confía en que sus socios en la OPEP "tomarán en cuenta" sus necesidades para aumentar su bombeo, "para que la producción petrolera iraquí alcance un nivel justo que le permita recuperar su posición como segundo mayor productor, y lograr los resultados deseados de los proyectos de desarrollo y rehabilitación de todos los sectores de la industria petrolera, que constituyen el principal motor de los ingresos financieros iraquíes".

Irak es el segundo mayor productor de petróleo del mundo, después de Arabia Saudí, al producir entre 3 y 3,4 millones de barriles por día (bpd) de media, con planes para aumentar esta capacidad en los próximos años, al tiempo que cuenta con una de las mayores reservas probadas del mundo, aproximadamente 145.000 millones de barriles, lo que representa el 8 % del total global.

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El petróleo es decisivo para las arcas de Irak, dado que representa aproximadamente el 90 % de los ingresos totales del Estado.

Sin embargo, el bloqueo del estrecho de Ormuz por el que pasa la gran mayoría de sus exportaciones ha dañado sus perspectivas económicas y ha puesto al país como uno de los más afectados por la crisis en el golfo Pérsico, con una caída de sus perspectivas de crecimiento del 8,9 %, según informes recientes del Banco Mundial.