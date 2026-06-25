La IA protagoniza feria de cadenas de suministro de China en plena pugna con EEUU y Europa

Esta cita, que ha puesto de relieve la estrategia del gigante asiático de consolidar su papel como garante del comercio global, reunió a 676 empresas e instituciones de 85 países, regiones y organizaciones internacionales —frente a las 651 del año pasado— y acogió el debut de más de 160 productos, tecnologías y servicios.

La participación extranjera alcanzó una cifra récord del 36,5 %, según el Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional (CCPIT, organizador), con presencia de grandes multinacionales europeas como Airbus, Siemens, Bosch o Schneider Electric.

Además, por primera vez el evento contó con provincias internacionales invitadas: Liguria (Italia) y Auvernia-Ródano-Alpes (Francia), ambas europeas, pese a las actuales tensiones comerciales entre Pekín y la Unión Europea (UE).

El presidente del CCPIT, Ren Hongbin, destacó en la inauguración que el evento se centra en promover una "apertura de alto nivel", impulsando la cooperación internacional en las cadenas industriales y de suministro con la intención de ayudar a empresas chinas y extranjeras a lograr un desarrollo común.

Esta edición estrenó una zona especial dedicada a la inteligencia artificial (IA) donde se podía recorrer todo el ecosistema del sector, desde la recopilación de datos y la potencia informática hasta sus aplicaciones prácticas, con la presencia de grandes compañías como Nvidia, Intel, Qualcomm o Alibaba.

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El auge de la inteligencia artificial ha disparado la demanda de semiconductores de alta gama, los chips necesarios para entrenar y ejecutar los grandes modelos de IA, y ha convertido su cadena de suministro en uno de los principales frentes de tensión entre China, Estados Unidos y Europa, que buscan alejarse de dependencias en sectores estratégicos.

El consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, destacó en un mensaje de vídeo en la inauguración el peso de China como "uno de los centros tecnológicos e industriales más importantes del mundo" y resaltó el papel de los ingenieros y desarrolladores del país asiático.

En esta área se presentaron innovaciones como herramientas de generación de vídeo con IA de un solo clic, sistemas inteligentes de cabina para vehículos sin conexión y robots humanoides.

El mensaje que se repitió a lo largo del evento fue el de reforzar la cooperación global en torno a las cadenas industriales y de suministro, en un momento en que su resiliencia está siendo cuestionada por conflictos, tensiones comerciales o la pugna por el control de sectores estratégicos.

Precisamente, el auge de la IA ha convertido a los semiconductores de alta gama en el centro de la disputa tecnológica global, en la que Estados Unidos ha impuesto restricciones a la exportación de estos procesadores a China, mientras que Pekín mantiene el control de buena parte de las tierras raras y minerales críticos necesarios para su fabricación.

Las tensiones también se han intensificado con la Unión Europea, que debate nuevas herramientas para reducir dependencias estratégicas y proteger su industria ante el déficit comercial, las subvenciones chinas y la presión de sus exportaciones industriales, mientras Pekín acusa a Bruselas de proteccionismo.