La República Dominicana anuncia el envío de equipos de rescate y emergencia a Venezuela

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, hizo el anuncio en las últimas tras hablar con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en una conversación en la que le trasladó la solidaridad del Gobierno y el pueblo dominicano.

"Acabo de conversar con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para expresarle, en nombre del pueblo y del Gobierno dominicano, nuestra más profunda solidaridad ante la tragedia causada por el devastador terremoto", anunció Abinader en su cuenta de X.

Los equipo especializados de búsqueda, rescate y atención de emergencia que serán enviados a Venezuela este jueves "a primeras horas" forman parte de las Fuerzas Armadas dominicanas y su labor consistirá en "apoyar las labores que realizan las autoridades venezolanas", indicó Abinader.

"Nuestros pensamientos están con las familias de las víctimas, los heridos y todo el pueblo venezolano en estas horas tan difíciles", añadió el presidente.

El Caribe venezolano fue sacudido este miércoles por dos fuertes terremotos con apenas 39 segundos de diferencia, de magnitud 7,2 y 7,5, respectivamente, según informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos.

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El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos explicó que ambos temblores conformaron un "doblete sísmico", un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en la misma zona.