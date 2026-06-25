La UA eleva a 1.400 millones de dólares los fondos necesarios para responder al ébola

El director general de los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC de África), Jean Kaseya, declaró en una rueda de prensa virtual que se necesitan casi tres veces más de los 518 millones de dólares previstos inicialmente.

Esa necesidad se debe a la crisis humanitaria en las provincias congoleñas orientales de Ituri (epicentro del brote) y Kivu del Norte, donde se vive un largo conflicto entre el Ejército y grupos rebeldes.

"Si no tenemos esos 1.400 millones de dólares, si no resolvemos el problema humanitario, no detendremos este brote", avisó el director general.

Kaseya también advirtió de que aún no se ha alcanzado el punto álgido de la epidemia y de que ya se ha llegado a una ocupación del 95 % de las camas en los centros de tratamiento del ébola habilitados.

Esta situación hace que sea necesario "emprender una doble acción" que consiste en construir centros de tratamiento y aumentar el número de camas, por un lado; y garantizar una detección temprana de los casos y evitar que lleguen a necesitar un ingreso, por otro.

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Según Kaseya, ya hay al menos 1.138 casos de pacientes confirmados, de los que 293 murieron, mientras que otros 136 se han recuperado de la enfermedad.

La epidemia se propagó igualmente a la provincia oriental congoleña de Kivu del Sur y a la vecina Uganda, país donde se han detectado 20 contagios confirmados, incluidos 15 casos que se consideran importados de la RDC y entre los que hay dos fallecimientos.

El brote se corresponde con la cepa de Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera "alto" el riesgo de expansión del brote en África subsahariana y "bajo" a escala global.

La OMS estima que el virus comenzó a circular en Ituri unos dos meses antes de declararse el brote y calificó la epidemia el 17 de mayo pasado como "emergencia de salud pública de importancia internacional".

Se trata ya de la tercera peor epidemia de ébola de la historia registrada hasta la fecha.

El actual brote tan solo está por detrás del que golpeó a África Occidental entre 2014 y 2016, que dejó unos 11.000 muertos y 28.000 contagios; y otro que afectó al este congoleño entre 2018 y 2020 y que causó 2.299 muertes y 3.481 casos.

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.