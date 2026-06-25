Las visitas de extranjeros a Argentina crecen el 17,8 % interanual en mayo

El Instituto Nacional de Estadística y Censos del país (Indec) indicó que los 379.900 turistas que ingresaron en Argentina en el quinto mes del año supusieron un ascenso del 20,4 % con respecto al mismo periodo de 2025.

El turismo receptivo llegó principalmente de Brasil (22,9 % del total), Uruguay (15,7 %) y Chile (14,7 %), de acuerdo con el informe del Indec.

En mayo llegaron además al país suramericano 296.300 extranjeros que ingresaron sin pasar una noche en territorio argentino, un fenómeno que se concentra en ciudades fronterizas o en visitas de un día a Buenos Aires por vía aérea, terrestre o fluvial.

Esta cifra de los denominados excursionistas subió el 14,7 % en comparación con la de mayo de 2025.

En cuanto a los datos de turismo emisor, el informe del Indec precisa que en mayo salieron del país suramericano unos 1,1 millones de residentes -un 14,6 % menos que hace un año-, de los que 661.900 fueron turistas y 460.200, excursionistas.

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El 61,4 % del turismo emisor se dirigió a los países limítrofes y, dentro de este grupo, los principales destinos fueron Brasil y Chile.