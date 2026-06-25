Londres inaugura '¡Frida Icónica!', un mural al aire libre por el 119 aniversario de Kahlo

La instalación, ubicada en Carnaby Street, se compone de esos cuatro retratos realizados con reproducciones de obras de Kahlo y de otros artistas contemporáneos. Detrás de ellos, se observan largas tiras de papel picado que caen en cascada, un elemento esencial del arte popular mexicano.

Catherine Wood, directora interina de la Tate Modern, que actualmente acoge una gran muestra dedicada a la artista, reafirmó el compromiso del museo con el acceso al arte de forma gratuita.

Resaltó que, con los actos en torno a Kahlo, esperan que mucha gente tenga la oportunidad de conocer su trayectoria desde ser "una pintora mexicana poco conocida hasta convertirse en un fenómeno cultural mundial".

Además de los cuatro retratos y las tiras de papel, los visitantes también descubrirán en la misma calle un arco de flores de diversos colores y la frase escrita con luces de neón "Yo pinto mi propia realidad".

Esta iniciativa de arte público se realiza en colaboración con la exposición de Tate Modern titulada 'Frida: La creación de un icono', que estará abierta al público desde hoy hasta el 3 de enero de 2027.

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El comisario, Tobias Ostrander, resaltó que el hecho de celebrar la identidad de Kahlo y su representación sin tapujos de sus luchas personales "conecta con grupos y generaciones muy diversos".

La muestra ha batido ya un récord de ventas anticipadas, con 41.000 entradas vendidas, lo que la coloca al mismo nivel que otras exposiciones de grandes figuras del arte como Picasso, Van Gogh o Warhol. EFE.