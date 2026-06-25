Los buques de la naviera Hapag-Lloyd bloqueados en Ormuz abandonan el golfo Pérsico

Según explicó, esta operación "sólo se llevó a cabo tras una cuidadosa evaluación de la situación de seguridad y en estrecha coordinación con las autoridades pertinentes, los socios de seguridad y nuestros equipos tanto a bordo como en tierra".

En concreto, han salido del golfo Pérsico dos buques, otro fue subfletado y un cuarto ha iniciado operaciones en la zona.

El estrecho de Ormuz, un paso clave en el comercio, por donde antes del conflicto transitaba el 20 % del flujo global de crudo, ha sido uno de los puntos más críticos en el contexto bélico y ha permanecido meses bloqueado, lo que impactó de manera directa en el precio del petróleo.

Irán anunció la reapertura del tráfico marítimo por esa vía estratégica como parte del memorando de entendimiento firmado con EE.UU. para poner fin a la guerra, pero al mismo tiempo mantiene que los buques que quieran transitar por allí deben seguir informando a la Guardia Revolucionaria para obtener permiso.

Omán informó la víspera de la habilitación de un "corredor marítimo temporal" para cruzar por el estrecho de Ormuz sin cobrar tasas en coordinación con la Organización Marítima Internacional (OMI).

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Según Kpler, plataforma que monitorea el transporte marítimo mundial, el tráfico a través de Ormuz se recupera, con el tránsito de unos 31 buques por día.

La cifra contrasta no obstante con el promedio diario de entre 100 y 120 barcos que pasaban por este vital estrecho antes de que estallara el conflicto armado el 28 de febrero.