Los restos del vice primer ministro cubano Ramiro Valdés son depositados en Santa Clara

Los restos de Valdés, uno de los históricos comandantes de la revolución cubana, fueron trasladados desde la capital del país y se depositaron en el mausoleo de la ciudad, en una ceremonia militar en la que participaron el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y altos cargos militares y del Gobierno de la isla.

En un breve discurso, Díaz-Canel reconoció la “entrega total y absoluta” de Ramiro Valdés durante más de seis décadas de trabajo de quien fuera, en los últimos años, vice primer ministro para la supervisión de asuntos socioeconómicos relacionados con la construcción de viviendas, la producción de materiales, la generación eléctrica y las inversiones industriales.

“Gracias por la entrega, la consagración y el ejemplo, querido Ramiro”, expresó el presidente cubano, quien caracterizó a Valdés como “un hombre de silencios” y cuya “laboriosidad impresionaba”, añadió.

Díaz-Canel hizo un breve recorrido en su intervención por la vida de Ramiro Valdés, quien también fuera uno de los fundadores del Departamento de Seguridad del Estado y de la Dirección General de Inteligencia, además de ministro del Interior y viceministro primero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) de la isla.

“Su palabra era una lección de vida y de historia” (...) Hasta siempre querido comandante de la revolución cubana”, expresó el jefe de Estado.

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El pasado martes, se realizó en La Habana un homenaje póstumo en el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar) a Valdés, en el cual el expresidente Raúl Castro, el mandatario Miguel Díaz-Canel, junto al Ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas, y el de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), Álvaro López Miera, hicieron una primera guardia de honor privada.

Además, cientos de cubanos llegaron al Minfar para la despedida a Valdés, uno de los últimos representantes de la denominada generación histórica, el estrecho círculo que, con Fidel Castro al frente, tomó el poder en 1959 en la isla.

Valdés falleció este domingo y era un hombre "reservado, inflexible, obstinado, y trabajador", según los biógrafos. Desde finales de 2025 permaneció totalmente apartado de la vida pública, entre rumores de enfermedad nunca confirmados.