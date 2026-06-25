Macron y Meloni celebran cumbre bilateral con una visita previa a Museo Picasso de Antibes

Fuentes del Elíseo subrayaron esta semana que el eje central del encuentro es "volver a la realidad concreta" y a los fundamentos de la relación franco-italiana, al tiempo que insistieron en que no se trata de "definir" el vínculo bilateral, sino de profundizarlo, en el marco de una cooperación que Francia considera "estructural" y no dependiente de coyunturas políticas.

En el marco de este encuentro bilateral, previsto por el Tratado del Quirinal firmado en 2021, y que entró en vigor hace tres años y medio, Macron recibirá a Meloni en una ciudad que simboliza el vínculo compartido con el espacio mediterráneo y que se sitúa en una región marcada por la cooperación transfronteriza entre ambos países, especialmente en infraestructuras, transportes y seguridad, destacó la Presidencia francesa.

Macron y Meloni, cuyas relaciones no siempre han sido fluidas, comenzarán su encuentro a las 15:35 horas (13:35 GMT) en el Museo Picasso de Antibes, instalado en el antiguo castillo Grimaldi, fortaleza histórica que alberga una importante colección vinculada a la estancia del pintor español en la ciudad en 1946.

Una hora más tarde, ambos dirigentes se trasladarán a la Villa Eilenroc, una residencia del siglo XIX situada en el Cap d'Antibes, rodeada de un amplio parque mediterráneo con vistas al mar, donde mantendrán una reunión de trabajo.

Posteriormente, a las 17:45 horas, está prevista la firma de varios acuerdos, seguida a las 18:05 de una conferencia de prensa conjunta, tras la cual tendrá lugar la reunión plenaria de la 36 cumbre bilateral franco-italiana, presidida por Macron y Meloni.

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La cumbre estará centrada en el refuerzo de la cooperación bilateral en ámbitos estratégicos como la defensa —con la firma prevista de una hoja de ruta 2026-2031—, la energía, incluido el desarrollo de pequeños reactores modulares, el espacio, las infraestructuras, el transporte, la agricultura y la cultura, además de la cooperación científica e industrial.

Según el Elíseo, ambos países impulsan una relación económica muy densa, con más de 100.000 millones de euros en intercambios comerciales en 2025 y Francia como principal inversor en Italia, con una amplia red de más de 2.500 filiales y unos 340.000 empleos directos vinculados.

La agenda del encuentro se extenderá más allá de Antibes, con actividades en la región, incluido un foro empresarial en Le Cannet y encuentros en Cannes con el ecosistema industrial y tecnológico, especialmente en los sectores aeroespacial y de defensa.

La jornada concluirá con una cena de trabajo a las 20:45 horas, a puerta cerrada. Asimismo, la cumbre abordará cuestiones internacionales como el apoyo a Ucrania, la situación en Oriente Medio, la soberanía económica y tecnológica de la Unión Europea y el próximo marco financiero plurianual, con especial atención a la política agrícola común.

Francia solo cuenta con un número limitado de acuerdos bilaterales de cooperación reforzada de este nivel en Europa: el Tratado de Aquisgrán, con Alemania; el Tratado de Barcelona, con España; el Tratado de Nancy, con Polonia, y el Tratado del Quirinal, con Italia.

Este tratado, firmado en noviembre de 2021 por el entonces primer ministro Mario Draghi, pretendía hacer estas cumbres anuales.

Pero han pasado más de seis años desde la última cumbre intergubernamental entre ambos países vecinos: la última tuvo lugar en Nápoles en febrero de 2020, pocos días antes del inicio del confinamiento por la pandemia de covid.